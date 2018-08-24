ترودو يرد على سؤال حول "تقارير طلب إعدام السعودية إسراء الغمغام"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده مستمرة بالانخراط دبلوماسيا مع المملكة العربية السعودية، وذلك ردا على سؤال حول تقارير تشير إلى أن "النيابة العامة السعودية طلبت إلحاق عقوبة الإعدام بحق الناشطة إسراء الغمغام وأربعة آخرين"، وهو ما لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته.

وقال ترودو في إجابته على السؤال الذي طرح على هامش ندوة لحكومته في منطقة بريتيش كولومبيا، الخميس، وفقا لما نقلته شبكة غلوبال نيوز الكندية:: "نحن مستمرون بالانخراط دبلوماسيا مع المملكة العربية السعودية واعتقد أن من المهم وجود علاقات إيجابية مع دول حول العالم، وفي الوقت ذاته عبرنا عن قلقنا من عقوبات الإعدام في السعودية، وقلقنا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ومواقفنا التي يشاركنا بها العالم ستستمر للوقوف بصالح حقوق الإنسان وحقوق الأقليات.."

ويشار إلى أن تصريحات ترودو تأتي بعد توترات دبلوماسية بين بلاده والسعودية، نشبت عندما أعربت وزارة الخارجية الكندية عن قلقها إزاء اعتقال بعض النشطاء السعوديين، فردت الحكومة السعودية بطرد السفير الكندي من الرياض واستدعت مبعوثها إلى أوتاوا وإنهاء آلاف برامج المنح الدراسية هناك، بالإضافة إلى تجميد جميع الصفقات التجارية والاستثمارية الجديدة، واصفة الخطوة الكندية بـ"التدخل بالشؤون الداخلية".