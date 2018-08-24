اليونيسف تدعو إلى إنهاء الصراع في اليمن: حماية الأطفال فوق أي اعتبارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت منظمة اليونيسف إلى وضع حماية الأطفال في اليمن فوق أي اعتبارات، الجمعة، حسبما جاء على موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة الـيونيسف، إنها "كانت تأمل أن يكون الغضب الذي أعقب الهجوم على صعدة في اليمن قبل أسبوعين، نقطة تحول في الصراع"، معتبرة أن "الهجمات، التي أفيد بوقوعها أمس، على مديرية الدريهمي والتي أسفرت عن مقتل 26 طفلا تشير إلى عكس ذلك".

ودعت فور الأطراف المتحاربة، ومن يتمتعون بالنفوذ لديها، ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى "العمل وإنهاء هذا الصراع" في اليمن، مشددة على أن "حياة آلاف الأطفال الضعفاء بأنحاء اليمن يجب أن تكون أولوية لدى الجميع".

وفي تغريدة على حسابها عبر موقع تويتر، قالت ميريتشل ريلانيو، ممثلة اليونيسف في اليمن، إن "أربع نساء وكل أطفالهم (22 طفلا) قتلوا بالإضافة إلى أربعة أطفال آخرين في ليلة سابقة، في الحديدة مرة أخرى. متى سيتوقف ذلك؟"، حسب تعبيرها.