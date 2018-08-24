دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" عدو مرن، لافتة إلى أنه لا يزال "ثمة نواة ملتزمة من مقاتلي داعش في العراق وسوريا".

جاء ذلك في كلمة القتها هايلي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن التهديدات للسلام والأمن الدوليين، حيث قالت: "نحن نعرف ما هي الأدوات التي ستكون حاسمة في هذه المعركة. لقد قادت الولايات المتحدة التفاوض على قرار مجلس الأمن رقم 2396 الذي يحدد أعلى المعايير للدول لتعطيل سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب. يجب على كل دولة عضو تنفيذ هذا القرار بالكامل لتفكيك الطرق التي يستخدمها الإرهابيون للانتقال من ميدان معركة إلى آخر. ويعني ذلك التأكد من استخدام الدول الأعضاء أحدث التقنيات ومشاركتها، على غرار سجلات أسماء المسافرين وقوائم المراقبة والبيانات الحيوية لتحديد التهديدات التي تحاول عبور حدودنا. يمثل فحص كافة المسافرين من خلال هذه الأدوات خطوة أساسية. تحتاج الدول الأعضاء إلى وضع استراتيجيات للتصدي للمقاتلين الذين قد يحاولون العودة إلى ديارهم".

وتابعت قائلة: "عندما نستعرض ما مضى من الحملة ضد داعش، يجب أن نستعد لتحديات الغد. يجب أن نحافظ على عزمنا وسننتصر. لا شك في الكيفية التي ستنتهي بها هذه القصة. لن تنتصر قوى الإرهاب يوما. ستتخذ محاربة الإرهاب أشكالا مختلفة ولكن النتيجة مؤكدة. ستظل الولايات المتحدة قوة في هذا الجهد ضد داعش والقاعدة حتى نقضي على هذا التهديد".