دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نعى رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، مساء السبت، الفنان الأردني الراحل، ياسر المصري، الذي توفي، الخميس الماضي، إثر حادث سير مروع.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، كتب الرزاز: "رحم الله الفنان الأردني المبدع ياسر المصري وتغمده بواسع رحمته، وألهم أسرته، وأصدقاءه ونقابة الفنانين الأردنيين، وكل محبيه الصبر والسلون".

وقال الرزاز عن الفنان الراحل ياسر المصري: "لقد كان رحيله مؤثراً وصادماً لكل العاشقين للفن الجميل والأصيل والملتزم، وستبقى أعماله خالدة في ذاكرة الأجيال، وداعاً ياسر".