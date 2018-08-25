موسكو تكشف عن وصول "مدمرة أمريكية" إلى الخليج.. ما علاقتها بسوريا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن "مدمرة أمريكية وصلت إلى الخليج، لضرب أهداف في سوريا"، حسبما جاء على وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن "هناك تأكيدات غير مباشرة أن أمريكا تعد مع حلفائها لهجوم عدواني جديد على سوريا"، مشيرا إلى أن "مدمرة أمريكية وصلت إلى الخليج، فيما تستعد قاذفات القنابل (بي 1 — بي) للتحرك من القاعدة الأمريكية في قطر لضرب أهداف في سوريا".

وحسب وكالة سبوتنيك، قال كوناشينكوف إن "المدمرة (يو إس إس سوليفان)، التابعة للبحرية الأمريكية المزودة بـ56 صاروخ كروز، فيما تستعد قاذفة القنابل الاستراتيجية "بي 1 — بي" للتحرك من قاعدة العديد القطرية مع 24 صاروخ جو — أرض".

وقال كوناشينكوف: "تصرفات الدول الغربية تتناقض مع تصريحاتها العلنية، وتهدف إلى خلق تفاقم حاد آخر في الوضع بالشرق الأوسط، وإفشال عملية السلام في سوريا".

واعتبر أن "تنفيذ العملية الاستفزازية بالأسلحة الكيماوية؛ سيكون بمثابة ذريعة لضرب أهداف حكومية سورية بواسطة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا"

ووفقا لكوناشينكوف، فإنه "تم إرسال 8 عبوات من الكلور ونقلت إلى قرية تبعد بضعة كيلومترات عن جسر الشغور، بعد أن سلمت إلى الجماعة الإرهابية (حزب التركستان الإسلامي) من أجل تمثيل (الهجوم الكيماوي) في مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب من قبل (هيئة تحرير الشام)".

وأضاف أنه "يخطط لمشاركة مسلحين مدربين من قبل شركة خاصة بريطانية (أوليف)؛ لتمثيل دور إنقاذ الضحايا من الهجوم الكيماوي، الذي يعدونه في إدلب"، مشيرا إلى أنه "وصل مجموعة من المسلحين المدربين إلى منطقة جسر الشغور"، حسب وكالة سبوتنيك الروسية.