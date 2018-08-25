السعودية: وفاة حاج عربي قفز من سطح المسجد الحرام

بعد منعهم من الحج في مكة.. اتجاه الحجاج الإيران إلى كربلاء العراقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن أحمد المنصوري، المتحدث باسم رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الجمعة، وفاة حاج قام بالقفز من سطح المسجد الحرام نحو صحن الطواف.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قال المنصوري: "في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق من صباح الجمعة، قام أحد الحجاج من جنسية عربية بالقفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن المطاف مما أدى إلى وفاته برغم وجود سياج حديدي للحماية محيطٌ بكاملِ سطح المسجد الحرام، وتسبب سقوطه في إصابة اثنين من الطائفين وحالتهما الصحية مستقرة ولله الحمد".

ولم يكشف المتحدث عن هوية المتوفي أو جنسيات المصابين في هذه الحادثة، لافتا إلى أن "أن الجهات الأمنية باشرت الحادث ولا يزال محل المتابعة من قبل الجهات المختصة".