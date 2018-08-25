تركيا تكشف اسم منفذي إطلاق النار على سفارة أمريكا وتعلن اعتقال آخرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت مصادر أمنية تركية، الجمعة، عن اعتقال شخصين آخرين على صلة بالتحقيقات الجارية بحادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية في أنقرة، والتي اعترف بتنفيذها كل من أحمد جليك تان وعثمان غونداش، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وذكر تقرير الأناضول أن "التحقيقات مستمرة مع جميع الموقوفين للكشف عن جميع تفاصيل الحادث، وأن عدد الموقوفين مرشح للارتفاع"، لافتة إلى أن مصادر أمنية أكدت "تمديد مدة توقيف جليك تان وغونداش".

ونقل تقرير الأناضول بيانا صادرا عن ولاية أنقرة، أشار إلى أن أحمد جليك تان وعثمان غونداش اعترفا بتنفيذ الحادثة"، موضحة أن "التحريات أظهرت أن الشخصين المذكورين من أصحاب السوابق، ولديهما سجل جنائي حافل بالجرائم بدءًا من تعاطي المخدرات وصولًا إلى سرقة السيارات".