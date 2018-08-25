(CNN)-- تعتزم الولايات المتحدة، الجمعة، إعادة توجيه مساعدات مالية كانت مخصصة إلى السلطة الفلسطينية، لاستخدامها في مشاريع أخرى، حسبما أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية.

وقررت الولايات المتحدة إعادة توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي كانت مخصصة في عام 2010 للضفة الغربية وغزة، ليتم استخدامها الآن في مشاريع أخرى، وفقاً للمسؤول الكبير بوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال المسؤول الأمريكي إن القرار "بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قمنا بإجراء مراجعة للمساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، لضمان إنفاق هذه الأموال بما يتفق مع المصالح الوطنية الأمريكية وتوفير قيمة لدافعي الضرائب الأمريكيين".

ونتيجة لهذا الأمر، وبتوجيه من ترامب "سوف نعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار في شكل دعم اقتصادي للسنة المالية 2017، إلى مشاريع في أماكن أخرى ذات أولوية قصوى"، حسب المسؤول الأمريكي.