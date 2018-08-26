دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، السبت، مقطع فيديو يقدم نصائح لاكتشاف الصفحات والمواقع التي تنشر أخبارا مزيفة في سبيل التأثير وتضليل الرأي العام.

الخارجية الامريكية نشرت هذا الفيديو بعد أيام على إعلان شركة فيسبوك عن اغلاق مئات الصفحات والحسابات التي وصفتها بـ"المضللة" ومصدرها إيران ودول أخرى.

وقال الفريق في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "تنشر المعلومات المضللة والأخبار المزيفة على شبكة الإنترنت بعدة طرق، وعادة ما يكون من الصعب اكتشافها.. وتسعى دول مثل روسيا وإيران وغيرهما لنشر دعايتها المضللة باستخدام تلك الوسيلة، من أجل التأثير على الرأي العام.. شاهد هذا الفيديو للاطلاع على طرق اكتشاف المعلومات المضللة".

ويذكر أن شركة فيسبوك أوضحت أن الصفحات الإيرانية الموقوفة التي تأتي ضمن حملات منسقة تنقسم إلى 254 صفحة على فيسبوك و116 صفحة على موقع مشاركة الصور "انستاغرام" ويتابعها أكثر من مليون شخص، لافتة إلى أن القائمين على هذه الصفحات أنفقوا أكثر من 12 ألف دولار على حملات ترويج بين عامي 2012 و2017.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة تويتر مؤخرا أنها تعرفت وأوقفت 284 حسابا العديد منها مصدره إيران بسبب ما وصفته بـ"التلاعب المنسق" لافتة إلى أنها تعمل على تقفي مثل هذه الحسابات مع هيئات قضائية وأمنية.