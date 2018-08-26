خالد بن سلمان معزيا بوفاة جون ماكين: كان صديقا للسعودية وسنفتقده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّر سفير المملكة العربية السعودية في أمريكا، الأمير خالد بن سلمان، عن تعازيه بوفاة السيناتور الجمهوري، جون ماكين، الذي توفي فجر الأحد، عن عمر يناهز 81 عاما.

جاء ذلك في تغريدة للسفير السعودي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أخلص التعازي للشعب الأمريكي علي فقدان جون ماكين، البطل الأمريكي الذي كرس حياته لخدمه بلاده والنهوض بالسلام والأمن العالميين. كان صديقا عظيما للمملكة، رجل دوله محترم وجدير بالثقة حقا. سنفتقده".

وكانت أسرة ماكين قررت، الجمعة، وقف علاجه لسرطان الدماغ، الذي يكافحه منذ أكثر من عام، في إعلان أثار موجة نادرة من التعاطف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تكريما لبطل حرب فيتنام والخبير السياسي البارز في الحزب الجمهوري.