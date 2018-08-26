نتنياهو ناعياً السيناتور ماكين: أكبر مدافع عن إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، السيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين الذي توفي، السبت، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد صراع مع السرطان، بأنه "صديق كبير" و"أكبر مدافع" عنها.

وقال نتنياهو، خلال فعالية أقامتها الجالية اليهودية في كنيس بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، إنه "لدينا اليوم أصدقاء كثيرون في العالم، أكثر مما يدركونه الناس، بما في ذلك في العالم العربي، ولكن ليست لدينا صديقة أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "في هذه المناسبة أود أن أتقدم بالتعازي إلى عائلة السيناتور جون ماكين، الذي كان رجلا وطنيا كبيرا مخلصا لأمريكا وصديقا كبيرا لإسرائيل. أعرف جون منذ سنوات طويلة للغاية. زرته في الكونغرس الأمريكي مرات عديدة وهو زارني في القدس مرات عديدة للغاية، بما في ذلك خلال السنوات الأخيرة. لم يكن لإسرائيل أبدا مدافع أكبر منه. دولة إسرائيل تؤدي التحية للسيناتور جون ماكين".

وأشار نتنياهو إلى زيارته لمقابر جماعية في بونار لضحايا "الهولوكوست"، قائلا: "عندما أقف هنا اليوم في الكنيس الكورالي في فيلنيوس وبعد الزيارة الصعبة التي قمت بها إلى حفر الموت في بونار، أعلم أن هناك عبرتان من الهولوكوست لن ننساهما".

وأضاف: "العبرة الأولى هي أنه يجب قطع الشر وهو في بدايته. يجب إيقاف الأشياء السيئة وهي لا تزال صغيرة. يجب محاربة الوحشية والإرهاب والتطرف في مراحلها الأولى ويجب عدم السماح لها بالتوسع". وتابع بالقول إن "العبرة الثانية هي أنه يجب على اليهود أن يمتلكوا القدرة على الدفاع عن أنفسهم بقواهم الذاتية. هذا هو مغزى وجود الدولة اليهودية. هذا ما قمنا به وهذا ما سنقوم به دائما".