كم بات عدد صواريخ الحوثي البالستية التي اعترضتها السعودية للآن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، مساء السبت، عن اعتراض الدفاعات الجوية بالمملكة لصاروخ بالستي أطلقته جماعة الحوثي في اليمن صوب المملكة، ليصبح بذلك عدد الصواريخ التي اعترضتها المملكة للآن 181 صاروخا.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية: "في تمام الساعة السابعة واثنين وخمسين دقيقة رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (عمران) باتجاه أراضي المملكة".

وتابع المالكي قائلا: "الصاروخ كان باتجاه مدينة (نجران)، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.. هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم(2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني".