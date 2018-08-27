دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الخارجية البحرينية، الإثنين، تصريحات نقلتها صحيفة "أخبار الخليج، اليوم، على لسان وزير خارجية البلاد، بشأن "دولة صديقة"، حسبما ورد في بيانها.

وجاء في بيان وزارة الخارجية البحرينية أنه "بالإشارة إلى ما نشرته جريدة أخبار الخليج في عددها الصادر، اليوم الإثنين ٢٧ أغسطس/ آب ٢٠١٨ تحت عنوان (رئيس الوزراء يقول لمرتادي مجلسه أمس: التقائي المواطنين بمجلسي يحمل مجموعة من الأهداف.. وليس هدفًا واحدًا) بقلم لطفي نصر، تؤكد وزارة الخارجية على أن ما نقله الكاتب على لسان معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية غير صحيح بتاتًا"، حسب تعبيرها.

وشددت الوزارة على أن "ما نشره الكاتب من تصريح يحمل إساءة لدولة صديقة وشعب نكن له كل الاحترام والتقدير؛ لا يمكن أن يصدر عن معالي وزير الخارجية"، مطالبة القائمين على "أخبار الخليج" بـ"ضرورة تحري الدقة والتزام المهنية التامة وخاصة في مثل هذه التصريحات والقضايا التي تمس السياسة الخارجية لمملكة البحرين، والعلاقات التي تربطها بالدول والشعوب الصديقة، ضمانًا لإيصال المعلومة الصحيحة للقارئ وحفاظًا على ما للصحيفة من مصداقية".

ووفقا للمنشور على "أخبار الخليج"، فقد نسبت لوزير الخارجية البحريني قوله: "إن الصينيين معروفون بالمقامرة.. فمثلا جزيرة (ماكاو) التي كانت مستعمرة برتغالية سنوات طوال، فإن الصين عندما استرجعتها كان أول شيء عملوه في الجزيرة هو إنشاء كازينو كبير للعب القمار.. ولذلك نجد المقتدرين الصينيين هم الذين يتوجهون دائما إلى هذه الجزيرة لإشباع رغبتهم القمارية الكامنة في نفوسهم"، حسب نص الصحيفة البحرينية.