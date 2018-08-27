إيران: نسيطر على الخليج وهرمز بكل قوة ولا مكان للبحرية الأمريكية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن قائد قوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، الإثنين، أن قوات بلاده "تسيطر بيقظة" على الخليج وأنه "لا مكان" للقوات الأجنبية والأمريكية فيه.

ووصف تنكسيري الخليج بأنه "موطن" لإيران، قائلا إن بلاده "تستطيع ضمان أمن الخليج" دون الحاجة لتواجد "القوات الأجنبية" مثل الولايات المتحدة والدول الأخرى، "التي لا وطن لها هنا"، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية (تسنيم).

ورأى قائد تنكسيري أن تواجد القوات الأجنبية، وبالأخص السفن الحربية النووية، يهدد الأمن في المنطقة، مضيفاً أن بلاده "لم تشن أي هجوم على دول أخرى، بل قام الأعداء بتحريف الواقع من أجل نشر القوات في المنطقة وبيع أسلحتهم".

من جانبه، اعتبر قائد الحرس الثوري الإسلامي محمد علي جعفري أن من وصفه بـ"العدو"، دون أن يحدد من هو بوضوح، أصبح "يتجنب بشدة" أي مواجهة مع إيران "لأنه يعرف جيدا أنها ستنتهي لغير صالحه"، على حد قوله. وأضاف أن "القوة البحرية للحرس الثوري اليوم باعتبارها عنصر قوي وقوة رادعة بكل معنى الكلمة، تقوم بتأدية مهامها في الخليج ومضيق هرمز بكل قوة واقتدار".