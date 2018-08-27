قطر تكشف عن تطوير قواعدها الجوية العسكرية.. وإنشاء قاعدة باسم "تميم"

ما هي أبرز الروابط الدفاعية الأجنبية في دول الخليج؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت القوات الجوية القطرية عن خطط لتطوير قواعدها الجوية وإنشاء قاعدة عسكرية جديدة تحمل اسم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لاستيعاب المقاتلات والمنظومات الجوية الجديدة التي اشترتها قطر مؤخرا.

وكانت قطر وقعت، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، اتفاقاً مع بريطانيا لشراء 24 مقاتلة من طراز "تايفون"، وذلك بعد اتفاقين متعاقبين مع الولايات المتحدة لشراء 36 طائرة من طراز "F15"، وفرنسا لشراء 12 مقاتلة إضافية من طراز "رافال".

وقال اللواء الركن طيار أحمد إبراهيم المالكي، نائب قائد القوات الجوية القطرية، إنه "سيجري توسيع قاعدة العديد الجوية، وتطوير قاعدة الدوحة الجوية، لاستقبال الطائرات والمنظومات الجديدة التي دخلت الخدمة بالقوات الجوية"، وفقا لما نقله، الإثنين، موقع مجلة "الطلائع"، التي تصدرها مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية.

وأضاف أنه "في عهد الشيخ تميم بن حمد أصبح التطور في القوات الجوية يمثل نقلة نوعية هائلة، حيث تضاعفت المعدات، ودخلت أنظمة جديدة للخدمة من الطائرات المقاتلة والنقل والمروحيات". وتابع بالقول إن القوات الجوية بصدد إنشاء قاعدة جديدة باسم "قاعدة تميم الجوية". وأشار إلى أن الخطط تشمل "تطوير منظومات القيادة والسيطرة بدخول أحدث منظومات الرادار، وأنظمة العمليات والسيطرة والاتصالات".