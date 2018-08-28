التحالف يكشف مصير الصاروخ رقم 183 الذي أطلقه الحوثيون على السعودية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف المتحدث باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، مصير الصاروخ رقم 183 الذي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء.

وقال المالكي إنه "في تمام الساعة 57: 8 رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (عمران) باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح المالكي أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة (نجران)، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات ولله الحمد".

ورأى أن "هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني".

وحسب وكالة الأنباء السعودية فقد "بلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن (183) صاروخاً".