ماتيس: نواصل مراجعة دعمنا للتحالف العربي في اليمن بشكل مستمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تراجع بشكل مستمر دعمها للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، في ظل الانتقادات الموجهة للتحالف بسبب سقوط قتلى مدنيين نتيجة الغارات الجوية التي تستهدف الحوثيين.

وقال ماتيس، في مؤتمر صحفي: "نحن ندعم حق شريكتنا السعودية في الدفاع عن نفسها"، وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل مع التحالف العربي لمعرفة ما حدث من أخطاء في الغارات ومنع تكراراها، مؤكدا أن الهدف هو تخفيف حدة المأساة ونقلها إلى مائدة مفاوضات الأمم المتحدة.

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وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس تخفيض دعمها للتحالف بعد سقوط قتلى مدنيين في الغارات، خاصة بعد غارة على حافلة مدرسية أسفرت عن مقتل عشرات الأطفال، في 9 أغسطس/ آب الحالي، قال ماتيس: "نحن نواصل مراجعة دعمنا، وأرسلنا جنرالا إلى الرياض عقب ما حدث في أوائل أغسطس للتعبير عن قلقنا والمطالبة بتحقيق شامل وعاجل، وسنواصل فعل كل ما يمكننا لوضع حد لهذه المأساة".

وأكد ماتيس أن الولايات المتحدة لا تشارك بشكل مباشر في الحرب باليمن، وقال: "نحن لا نشارك في الحرب نفسها ولكن نركز على هزيمة داعش والقاعدة في الجزيرة العربية، هذا هو ما نفعله عندما نقوم بعمليات هناك".

وتقدم الولايات المتحدة حاليا دعما للتحالف العربي عبر إعادة تعبئة الوقود للطائرات السعودية في الجو، وبعض الدعم الاستخباراتي، رغم أنه لم يتضح أبدا إذا كانت الولايات المتحدة تقدم أي مساعدة في تحديد الأهداف.

وكانت مصادر أمريكية كشفت لـCNN، الإثنين، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد وجهت تحذيرا للملكة العربية السعودية، بأنها مستعدة لخفض الدعم العسكري والاستخباراتي، لحملتها ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، إذا لم يُظهر السعوديون أنهم يحاولون تقليل عدد القتلى المدنيين نتيجة الغارات، وذلك بعد غارة على حافلة مدرسة أسفرت عن مقتل 40 طفلا في أوائل أغسطس/ آب الحالي.