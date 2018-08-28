وزير الدفاع الروسي يكشف عن مفاوضات في إدلب.. ما هدفها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الثلاثاء، أن "موظفي مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا يجرون مفاوضات مع قادة المجموعات في إدلب" من أجل الوصول إلى تسوية سلمية في سوريا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وسلط شويغو الضوء على أهمية خفض التصعيد في إدلب وعودة اللاجئين إلى ديارهم، كما أكد أيضاً أن "الهدف من المفاوضات يكمن في التسوية السلمية في هذه المنطقة؛ مثلما حلت الأزمة في درعا الغوطة الشرقية سابقاً".

وشكر وزير الدفاع الروسي، الضباط العاملين على المفاوضات، التي وصفها "بالصعبة على جميع المستويات"، مشيراً إلى أنهم عملوا على ذلك "بمهنية كبيرة"، وذلك إضافة إلى ما تم "أنجزوه في مناطق الغوطة الشرقية واليرموك ودرعا".

وحول الأسلحة المضبوطة، أعرب شويغو عن مفاجأته بكميتها، إذ قال إنه كان يستلم في بعض الأيام “5 أو 7 دبابات ومدافع وراجمات"، مؤكداً أن تلك الأعداد "ليست بالوحدات بل بالآلاف".