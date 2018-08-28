المالكي لـCNN: سنرد على تقرير الأمم المتحدة حول اليمن بعد دراسته

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودي في اليمن، لـCNN، الثلاثاء، إن التحالف "يتابع كل التقارير الصادرة من الأمم المتحدة بخصوص الأزمة في اليمن".

وأشار المالكي إلى أنه جرى تحويل تقرير الأمم المتحدة للفريق القانوني التابع للتحالف، مضيفاً أنهم وبعد مراجعة قانونية سيتخذون "الموقف اللازم بشأن المسألة وسيتم الإعلان عنه".

وأعلن فريق من الخبراء في الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن جميع الجهات المشاركة في النزاع اليمني من الممكن أن تكون مذنبة بارتكاب "جرائم حرب"، إذ أشار التقرير إلى أن الضربات الجوية التي شنها التحالف، والتعذيب والعنف الجنسي، وتجنيد أطفال في القتال، قد خلف آلاف الضحايا اليمنيين.

وكانت مصادر أمريكية كشفت لـCNN، الإثنين، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد وجهت تحذيرا للملكة العربية السعودية، بأنها مستعدة لخفض الدعم العسكري والاستخباراتي، لحملتها ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، إذا لم يُظهر السعوديون أنهم يحاولون تقليل عدد القتلى المدنيين نتيجة الغارات، وذلك بعد غارة على حافلة مدرسة أسفرت عن مقتل 40 طفلا في أوائل أغسطس/ آب الحالي.