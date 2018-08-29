قرقاش: خاشقجي يسوّق للإخوان.. والكاتب السعودي: أسوِّق للديمقراطية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأربعاء، أن الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي، يُسوّق لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك تعليقا على مقاله بصحيفة "واشنطن بوست"، بينما رد خاشقجي بأنه يُسوّق للديمقراطية.

وقال قرقاش، عبر حسابه على تويتر، إن خاشقجي "يسوّق في الواشطن بوست للإخوان من بوابة الديمقراطية، ولا يتطرق إلى الإشكاليات الرئيسية، وعلى رأسها توظيف الجماعة للعنف وعدم رفضها للفكر القطبي التكفيري وصعوبة تفسير ارتباط كبار الإرهابيين بفكر الجماعة في سيرتهم ونشأتهم، هذه هي إشكالية الإخوان في الغرب اليوم".

وأضاف: "أما مسألة انتماء الإخوان وولائهم لأوطانهم فحدث ولا حرج، وما شهدناه في المنطقة من ولاء للجماعة ورموزها ولدول تتبنى مشروعها على حساب الأوطان فأصبح واضحا جليًّا، كما تبين لنا أن هذه المواقف وظيفية بعيدة كل البعد عن المبادئ والمُثل".

من جانبه، رد خاشقجي على قرقاش قائلا: "إنما أسوِّق للديمقراطية كحل للجمهوريات العربية البائسة، والتي لا تكون إلا بالحرية والسماح للجميع بالمنافسة". وأضاف أن "المقال غير معني بفكر الإخوان وإنما معني بحقهم وحق ناخبيهم في المشاركة"، معتبر أن إلغاء الإخوان، إلغاء للجميع والدليل، مصر اليوم"، على حد قوله.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء، مقالا لجمال خاشقجي رأى فيه أن الولايات المتحدة على خطأ بشأن موقفها من الإخوان المسلمين، وأن العالم العربي يعاني بسبب ذلك. وقال خاشقجي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب دائما ما تقول إنها تريد إصلاح أخطاء إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، مضيفا أن على إدارة ترامب إضافة إساءة التعامل مع الديمقراطية العربية إلى قائمتها.