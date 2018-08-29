الحريري ير على نصرالله: تشكيل الحكومة لا علاقة له بأي أمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المكلف، إنه على دراية كاملة بالصلاحيات التي يمنحه إياها الدستور اللبناني، رافضا "تحديد البعض لمهل" حتى تشكيل الحكومة، مؤكدا في رد على الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، إن "تشكيل الحكومة لا علاقة له بأي أمر".

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، حيث قال الحريري لنصرالله: "موضوع تشكيل الحكومة لا علاقة له بأي أمر، وهو موضوع حصص وأحزاب سياسية تريد حصصا وحقائب أكثر وتريد أن يكون لها حجما ما في مجلس الوزراء. أما بالنسبة للمحكمة الدولية، فإن موقف حزب الله منها واضح منذ زمن ولم يتغير، وبالتالي فإن هذا الكلام ليس جديدا، وبالنسبة إلي أيضا، فإن الجميع يعرف موقفي من المحكمة، فحتى حين ذهبت إلى لاهاي قلت من هناك أن ما يهمني هو أمن واستقرار البلد، لكن العدالة لا بد ستتحقق ونقطة على السطر".

وفي تغريدة للحريري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أعرف تماماً ما هي صلاحياتي كرئيس مكلف، وما ينص عليه الدستور، وأتصرف بناء على ذلك، وإن كانت لدى أي فريق سياسي أي ملاحظات فليعلنها. لا أحد يحدد لي مهلاً إلا الدستور اللبناني، أنا الرئيس المكلف وسأبقى مكلفاً وأنا من يشكل الحكومة بالتعاون مع فخامة الرئيس ونقطة على السطر".

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية على لسان الحريري قوله: "مسؤولية الإسراع في تشكيل الحكومة هي مسؤولية كل الأطراف لتفادي التدهور الاقتصادي في البلاد، وإن لم تتشكل الحكومة قريبا فإنني سأسمي كل من يعرقل بالأسماء".

وتابع: "هذه الحكومة التي يفترض أن تعمر لأربع سنوات، هناك صعوبة بتشكيلها ولكن ليست هناك استحالة، والآن وصلنا إلى مرحلة يعرف فيها الجميع ما هي الحصص التي سيحصلون عليها ونتناقش مع الجميع بالإخراج، والأهم ألا يشعر أحد أنه خاسر، فالمبدأ الأساسي لحكومة الوفاق الوطني هو أن يكون الجميع مرتاحا ولا يكون فيها خاسر ولا رابح، بل الجميع شريك بهذه الحكومة ولا أحد ’كسر رأس‘ الآخر. فيما المؤسف أن هناك بعض الأفرقاء السياسيين الذين يريدون ’كسر رأس‘ الفريق الآخر، وأنا ضد ذلك لأنه يعيدنا إلى حكومة وحدة وطنية على غرار ما كانت عليه حكومة العام 2010".