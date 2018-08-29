دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وزير الخارجية القطري، إن التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة حول الأوضاع والأحداث الجارية حاليا في اليمن "يدعو للقلق".

جاء ذلك في تغريدة للوزير القطري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تقرير الأمم المتحدة حول اليمن يدعو إلى القلق، نبذ الانتهاكات وجرائم الحرب في أيّ بقعة واجبٌ أخلاقي وإنساني".

وتابع قائلا: "ندعو جميع الفرقاء في اليمن لوضع الإنسان اليمني نصب أعينهم، والبدء بحوار وطني موّسع يشمل كافة أطياف الشعب اليمني دون استثناء لحقن الدماء وتحقيق المصالحة".

ويذكر أن العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودي في اليمن، قال في تصريح حصري لـCNN، الثلاثاء، إن التحالف "يتابع كل التقارير الصادرة من الأمم المتحدة بخصوص الأزمة في اليمن", لافتا إلى أنه جرى تحويل تقرير الأمم المتحدة للفريق القانوني التابع للتحالف، مضيفاً أنهم وبعد مراجعة قانونية سيتخذون "الموقف اللازم بشأن المسألة وسيتم الإعلان عنه".