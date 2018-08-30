ماذا دار في مكالمة السيسي ومحمود عباس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت الرئاسة المصرية، الخميس، عن تفاصيل مكالمة هاتفية تلقاها رئيس البلاد، عبد الفتاح السيسي، من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن "الاتصال تناول بحث ملف المصالحة الفلسطينية، حيث أكد السيسي حرص مصر على مواصلة جهودها في تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، فضلاً عن عودة السلطة الشرعية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، وهو ما سيساعد في دفع مساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية"، حسب بيان صحفي.

ووجه عباس "الشكر لمصر قيادة وشعباً على دورها فى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وجهودها لتحقيق المصالحة الوطنية، بما يساهم في استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي وعباس اتفقا على "استمرار التنسيق والتشاور المستمر فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".