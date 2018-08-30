دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت القوات المسلحة المصرية، الخميس، التفاصيل الخاصة بالتدريبات العسكرية "النجم الساطع 2018"، التي تتم بمشاركة القاهرة والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول قي سبتمبر/ أيلول المقبل، حسب بيانها.

وقال المتحدث العسكري المصري، عقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في صفحته على موقع "فيسبوك"، إنه "وصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية عدد من المعدات والقوات الأمريكية المشاركة في تدريبات (النجم الساطع 2018)، والتي من المقرر أن تنفذ فى الفترة من 8 لـ20 سبتمبر/ أيلول 2018، بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات البحرية المشتركة بنطاق البحر الأبيض المتوسط".

وعن المعلومات الخاصة بـ"النجم الساطع 2018"، قال المتحدث العسكري المصري: "تشارك فى التدريب عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من مصر وأمريكا واليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا، كما وجهت الدعوة لعدة دول للمشاركة بصفة مراقب فى التدريب من بينها ( لبنان ، رواندا ، العراق ، باكستان، الهند، كينيا، تنزانيا، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، جيبوتي، مالي، جنوب أفريقيا، النيجر، السنغال وكندا)".

وصول عدد من القوات الأمريكية المشاركة فى تدريبات " النجم الساطع 2018" .. مصر وأمريكا تنفذان تدريبات "النجم الساطع 2018"... Posted by ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ on Thursday, August 30, 2018

وأضاف: "تهدف تدريبات (النجم الساطع 2018) إلى تبادل الخبرات وتنسيق العمل بين القوات المشتركة من الدول الشقيقة والصديقة، وتوحيد المفاهيم وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب والحرب غير النمطية، وتخطيط عمليات الدعم الإداري والإخلاء الطبي، والتدريب على طرق مكافحة العبوات الناسفة، وأحدث أساليب مكافحة التهديدات التي تواجه الأمن البحري، وتخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة فضلاً عن تعزيز الإستقرار في المنطقة".

وتابع: "تتضمن خطط التدريب عقد محاضرات نظرية وتدريبات عملية لقوات الدول المشتركة وتنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك يشتمل على إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة، ومكافحة أسلحة الدمار الشامل وتبادل المعلومات، كذلك تنفيذ مشروع تكتيكى مع الرماية بالذخيرة الحية، وتنظيم ندوة لكبار القادة، والتدريب على أعمال القتال فى المدن والقضاء على البؤر الإرهابية".

واختتم المتحدث العسكري المصري البيان، بقوله: "يأتي تدريب (النجم الساطع 2018) في إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، والتأكيد على عمق العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية والشراكة الاستراتيجية الثنائية بينهما".