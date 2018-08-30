دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال اللواء محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، إنه وحالما تمنع بلاده من تصدير النفط عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، فلن يتمكن أحد من تصدير نفطه عبره.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال اجتماع حضره قادرة بالبحرية الإيرانية، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية: "حالما يمنع مرور النفط الإيراني من المرور عبر مضيق هرمز، فلن يكون هناك أمان للآخرين، ولن يصدر أي نفط آخر عبر هذه المنطقة الاستراتيجية."

وتابع قائلا: "الجيش الأمريكي وقوات أجنبية أخرى في الشرق الأوسط على دراية تامة بهذا الأمر وأنهم إن قاموا بأدنى خطأ ممكن في المنطقة فإنهم سيدفعون ثمنا غاليا".

ويذكر أن الجنرال، جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، تطرق لهذه التهديدات التي أطلقتها إيران سابقا، حيث أكد على استعداد الجيش الأمريكي للمحافظة على حرية الملاحة في المضيق الذي يعتبر "أهم نقطة عبور للنفط بالعالم" وفقا إدارة الطاقة الأمريكية، ويمر عبره نحو 20 في المائة من تجارة النفط في العالم.