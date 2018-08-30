تحية من البرادعي إلى تونس بسبب النساء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجّه الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التحية إلى تونس، الخميس، حسبما جاء في حسابه على "تويتر".

وقال البرادعي: "تحية وتقدير لتونس: بعد سبع سنوات من الثورة وتعديلات فى قوانين الانتخاب، النساء يحتلون ٤٧٪ من المناصب فى المجالس المحلية".

وأضاف البرادعي: "المساواة بين الجنسين هي الهدف الخامس من أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة، حق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لعالم مستدام يسوده السلام والرخاء".