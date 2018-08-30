البحرية الأمريكية تضبط أكثر من ألف قطعة سلاح بقارب في خليج عدن

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" إن البحرية الأمريكية ضبطت أكثر من ألف قطعة سلاح على متن قارب في خليج عدن، الثلاثاء.

وبين المسؤول أن الأسلحة المضبوطة صغيرة من بينها العديد من بنادق AK-47، وأن اعتراضها تم من قبل المدمرة الأمريكية "يو أس أس جيسون دونهام" المشاركة في عمليات بحرية مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي في المنطقة.

ولفت المسؤول أن طاقم القارب المضبوط سُمح لهم الصعود على متن المدمرة الأمريكية بناء على طلبهم، لافتا إلى أن الوجهة النهائية للقارب لم تتضح على الفور، في حين يؤكد مسؤولون أمريكيون أن القوارب المعترضة سابقا في هذه المنطقة مرتبطة بإيران والجهود المبذولة لتسليح جماعة الحوثي في اليمن.