سفير قطر بأمريكا يهاجم "تحالف الشرعية" في اليمن: يساعدون الإرهابيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هاجم الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير قطر في الولايات المتحدة الأمريكية، تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، قائلا إن المملكة والإمارات العربية المتحدة "تساعدان الإرهابيين"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقال كتبه السفير القطري لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حيث قال: "في الوقت الذي نقرأ فيه عن الغارات الفظيعة التي أودت بحياة 44 طفلا، هناك تقرير نشرته اسوشيتد بريس من اليمن حول أن ’المملكة العربية السعودية والإمارات مشغولتان بعقد صفقات مع مقاتلي القاعدة تدفع لبعضهم مقابل خروجهم من بعض المدن الرئيسية وتسمح لآخرين بالانسحاب بالأسلحة والمعدات والكثير من الأموال المسروقة في حين جند المئات منهم للالتحاق بالتحالف‘"

وتابع السفير قائلا: "من المثير للاستغراب أنه وفي الوقت الذي تعمل فيه الإمارات مع القاعدة تقوم بحملة شرسة لشيطنة قطر، الحليف الأمريكي الذي يأوي أكبر قاعدة للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط وتتهمها بدعم الجماعات الإرهابية.."

وأردف قائلا: "للأسف، جيراننا يفتقرون للنظرة المستقبلة فيما يتعلق باليمن، فهم يرون الحرب على أنها ممارسة علاقات عامة بحيث يتم احتواء القصص وأن المفهوم الأمريكي يمكن إعادة تشكيله عوضا عن التطرق بصورة جدية لما تسببا به.."