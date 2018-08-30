سفير السعودية باليمن يبين ما "يطعن بوجاهة" تقرير الـUN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال محمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية في اليمن، إن تجاهل التقرير الأمم المتحدة الأخير حول اليمن للانتهاكات الموثقة والممنهجة التي ارتكبتها جماعة الحوثي "يطعن في وجاهة التقرير".

جاء ذلك في تغريدة لآل جابر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تجاهل تقرير فريق المفوض السامي لحقوق الإنسان الانتهاكات الموثقة والممنهجة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي باليمن، مما يطعن في وجاهة التقرير، ومن ذلك استخدام الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران الالغام المضادة للأفراد على نطاق واسع وزراعة الالغام البحرية واستهداف السفن التجارية".

وتابع السفير السعودي في تغريدة منفصلة: "يتفق ان تجنح بعض أفرقة العمل عن مقتضيات الحياد والاستقلالية لاعتبارات ودوافع معينة، إلا ان صدور تقرير فريق المفوض السامي لحقوق الانسان بما يتطابق مع ادعاءات الحوثيين ويتماهى حتى مع مصطلحاتهم ومن ذلك توصيف سعي الحكومة الشرعية اليمنية لاستعادة أراضيها ’بالعدوان‘ أمر لم يسبق له مثيل".

ويذكر أن تحالف "دعم الشرعية باليمن" الذي تقوده المملكة العربية السعودية، رد الأربعاء، على تقرير فريق خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي توصل إلى أن جميع أطراف النزاع في اليمن "قد تكون مذنبة بارتكاب جرائم"، معتبرا أنه تضمن العديد من المغالطات والانحياز والادعاءات غير الصحيحة.