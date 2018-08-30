واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مسؤولان بوزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" إن النظام السوري قام بتحريك مروحيات عسكرية قرب إدلب، معقل "الثوار" شمال سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبين المسؤولان أن أمريكا قلقة من احتمال كون هذه الخطوة استعداد لتنفيذ هجوم كيماوي آخر باستخدام البراميل المتفجرة المملوءة بمادة الكلورين، لافتين إلى أن المروحيات مستعدة لتنفيذ هجمات بالأسلحة التقليدية الأمر الذي سيترك آلاف الضحايا والتهديد بخلق أزمة إنسانية قرب الحدود مع تركيا.

ويذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أكد في تصريحات إعلامية على أن هذا الأمر طرح مع الجانب الروسي، ودفعها للانخراط والحيلولة دون وقوع مثل هذا الهجوم، وهي الخطوة التي رافقتها جهود للخارجية الأمريكية مع نظرائها الروس، محذرة من "أي تصعيد" للعنف في إدلب، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت.