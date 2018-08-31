صورة متداولة لمبارك.. كيف بدا في أحدث ظهور له؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مجددا عاد الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، ليستحوذ على اهتمام العديد من مستخدمي موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

وتداول العديد من مستخدمي موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، الجمعة، صورة قالوا إنها لـمبارك، حيث ظهر وإلى جواره إحدى السيدات، فيما لا يمكن لـCNN التأكد من صحة التفاصيل الواردة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ومبارك، المولود في 4 مايو/ أيار 1928، تولى رئاسة مصر عام 1981، حتى قرر "التخلي عن منصبه" في أعقاب أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

ووفقا للصورة المتداولة، بدا مبارك وعلامات الشيب ترسم وجه ملامحه، فضلا عن زيادة وزنه، بينما تنوعت التعليقات المصاحبة للصورة على النحو التالي: