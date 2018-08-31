بالفيديو.. استقبال السيسي في البحرين على أنغام مسلسل رأفت الهجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- على أنغام مسلسل "رأفت الهجان" جرت مراسم استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في البحرين على أنغام تتر المسلسل المصري الشهير "رأفت الهجان".

وزار السيسي البحرين، الخميس، حيث كان في استقباله العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في مستهل جولة خارجية للرئيس المصري تشمل الصين أيضا.

زيارة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى للبحرين Posted by ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ on Friday, August 31, 2018

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عدد من الفعاليات التى أقيمت فى إطار زيارة سيادته للبحرين، وصرح السفير/ بسام راضى... Posted by ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ on Thursday, August 30, 2018

وبعد عزف النشيد الوطني لكل من مصر والبحرين- حسب فيديو مركز الأخبار التابع للتليفزيون البحريني على موقع يوتيوب وصفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية على موقع "فيسبوك"- جرت مراسم استعراض حرس الشرف، ليمر السيسي وملك البحرين وسط أنغام مسلسل "رأفت الهجان"، المأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية، ولعب بطولته الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز، فيما كانت موسيقاه من ألحان الموسيقار المصري الراحل، عمار الشريعي.