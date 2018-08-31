بن سحيم: نظام قطر كان مؤمنا بتحرير اليمن والآن يراه مساعدة للإرهابيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الشيخ القطري المعارض، سلطان بن سحيم آل ثاني، إن النظام في بلاده كان مؤمنا بالدور الذي يقوم به "تحالف دعم الشرعية" في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية، والآن يراه "مساعدة للإرهابيين"، وذلك في إشارة إلى مقال كتبه سفير قطر بواشنطن، الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، لصحيفة واشنطن بوست واتهم فيه التحالف بدعم تنظيم القاعدة.

جاء ذلك في تغريدة لبن سحيم على صفحته بتويتر، حيث قال: "بعد أن كانوا مؤمنين بأن تحرير اليمن وإعادة الشرعية ضرورة وحاجة، أصبح النظام القطري يرى في التحالف العربي مساعد لـ’الإرهابيين‘ هكذا هي الأنظمة الصغيرة مبادئها تتغير وتتلون بين يوم وليلة.. هكذا هم شيمتهم الغدر.. ثم يلومون أشقائنا لماذا يقاطعونهم؟!"

وأردف في تغريدة منفصلة: "النظام القطري يبدو متصدعاً متهاوياً كما لم يكن سابقاً، من منع أهلنا من المشاعر المقدسة، إلى محاولاته الفاشلة بتدويل الحج، مروراً بكونه أداة في يد الدول المنبوذلة، وحتى ارتمائه بشكل رسمي في حضن إيران ومشروعها الفارسي في اليمن.. نظام متهالك لا يختلف عن حليفهم السابق القذافي".

ويذكر أن سفير قطر بواشنطن قال في مقاله: "في الوقت الذي نقرأ فيه عن الغارات الفظيعة التي أودت بحياة 44 طفلا، هناك تقرير نشرته اسوشيتد بريس من اليمن حول أن ’المملكة العربية السعودية والإمارات مشغولتان بعقد صفقات مع مقاتلي القاعدة تدفع لبعضهم مقابل خروجهم من بعض المدن الرئيسية وتسمح لآخرين بالانسحاب بالأسلحة والمعدات والكثير من الأموال المسروقة في حين جند المئات منهم للالتحاق بالتحالف‘"