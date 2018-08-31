خارجية سوريا: الحرب على الإرهاب بإدلب واجب حتمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مصدر بوزارة الخارجية السورية، الخميس، إن مكافحة الإرهاب وخاصة إرهاب داعش وجبهة النصرة وما يرتبط بهما من تنظيمات إرهابية هي مسؤولية أساسية تتحملها الدولة السورية وأن الحرب على من تبقى من الإرهابيين بما في ذلك في إدلب هي واجب حتمي عليها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وتابع المصدر في بيان "مكافحة الإرهاب وخاصة إرهاب داعش وجبهة النصرة وما يرتبط بهما من تنظيمات إرهابية هي مسؤولية أساسية تتحملها الدولة السورية وحلفاؤها والقوات الرديفة لجيشها كما أن هذه المهمة تأتي في إطار تنفيذ سورية الدقيق والعملي لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب".

وتابع قائلا: "أثبت الجيش العربي السوري والقوى الحليفة والرديفة له أن الإنجازات التي تم تحقيقها في هذه الحرب على الإرهاب قد أدت إلى تلبية نداءات الملايين من السوريين لتخليصهم من قطعان داعش ومن يدعمها".

وأردف: "رأى العالم أن الجيش العربي السوري كان حريصا على كل نقطة دم من أبناء سورية وأن تسوية أوضاع من تورطوا في المجموعات المسلحة وتحقيق المصالحات الوطنية قد أديا إلى وأد الإرهاب وأدواته في كل المناطق التي حررها هذا الجيش البطل".