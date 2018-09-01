كيف رد عدنان إبراهيم على "شبهة" تكرار الآيات بالقرآن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الداعية الإسلامي، عدنان إبراهيم، إن هناك مصنفات تتحدث عن تكرار الآيات والمواضيع في القرآن، لافتا إلى أن القضية غير جديدة وأن أول من تطرق إليها هم المستشرقون.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها الداعية الإسلامي، حيث قال: "قصور أنظار المستشرقين حملتهم على أن ينظروا إلى القرآن كما ينظروا إلى كتاب علمي مدرسي، والقرآن ليس كذلك، القرآن ليس مصنفا فيه أبواب وفصول وفقرات مرتبة، هذا غير صحيح القرآن ليس كذلك".

وتابع قائلا: "القرآن بينما هو آخذ في موضوع إذ يخرج بك مباشرة إلى موضوع آخر، لأول وهله وبادئ النظر أنت تقول موضوعان منفصلان، فإذا أمعنت النظر ودققت الفكر علمت أنهما ملتحمان ومتآزرين غير منفصلين ولا منبتي الصلة، وشأن القرآن في هذا شأن الحياة الإنسانية، الإنسان هكذا يعيش.."

وأوضح: "الإنسان لا يعيش ساعات من نهاره مثلا وفقا لنظرية في الاقتصاد ثم ساعات أخرى وفقا لنظرية في الأخلاق ثم لاحقا في نظرية أخلاقية تسقط الاعتبار الاقتصادية ثم في ساعات لاحقة وفقا لنظرية في السياسة تسقط الاعتبارات الأخرى، هذا غير صحيح.."