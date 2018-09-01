نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الكولونيل المتقاعد، ريك فرانكونا، محلل الشؤون العسكرية بشبكة CNN، إن معركة إدلب ستكون حاسمة وستستمر حتى النهاية، فلن يستسلم "الثوار" باعتبار أنه لم يتبقى مكان آخر في سوريا يمكنهم الانتقال إليه كما كان الحال في العمليات التي شهدتها مناطق أخرى في البلاد.

وأوضح فرانكونا قائلا: "ما يقوم به الجيش السوري في عملياته هو فرض حصار على المناطق التي تأوي الثوار قبل أن يعطوهم فرصة للانتقال إلى مناطق أخرى، وكانت إدلب هي المنطقة بالغالب، الآن العملية في إدلب فليس هناك مكان آخر ينتقلون إليه".

وتابع قائلا: "هذه (معركة إدلب) ستكون المعركة النهائية فلن يكون هناك عمليات انتقال وأمام المقاتلين خيار الاستسلام أو القتال حتى الموت، بالطبع لن يتمكن الثوار من الصمود أمام الجيش السوري المدعوم من قبل إيران وروسيا".

وأضاف: "نعلم بالضبط كيف ستنتهي الأمور ولكننا لا نعلم متى ستكون هذه النهاية، بالطبع نتوقع أن الثوار سيقاتلون حتى الموت، فالموت بالنسبة لهم مرحب به إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للسكان في تلك المناطق التي يسيطرون عليها".