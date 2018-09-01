وفاة الإعلامي الأردني سعد السيلاوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي الإعلامي الأردني، سعد السيلاوي، السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

والسيلاوي، كان يشغل منصب مدير مكتب قناة "العربية" في الأردن، فضلا عن أنه كان كبير مراسليها. وكان الراحل قد أصيب قبل سنوات بالسرطان في حنجرته، وتم استئصاله خلال عملية جراحية في كندا.

بدوره، نعى تركي الدخيل، المدير العام لناتي "العربية" و"الحدث"، كاتبا في حسابه على "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله الأستاذ سعد السيلاوي غفر الله له بعد صراع مع المرض. وشبكة العربية إذ تنعي مدير مكتبها في الأردن ببالغ الأسى ترجو له الرحمة ولعائلته وأحبابه الصبر والسلوان. رحمك الله أبا سري كنت إنسانا محبا للجميع صحافيا لامعا كافحت المرض بالبسمة. إنا لله وإنا إليه راجعون".