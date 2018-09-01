قرقاش يبين "رسائل متناقضة" برد إيران على فرنسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ردا على فرنسا تحمل "رئاسل متناقضة".

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالك "الناطق باسم الخارجية الإيرانية في رده على وزير الخارجية الفرنسي يرسل رسائل متناقضة، فهو مستعد للتفاوض ويستثني البرنامج الصاروخي والواضح أن الضمانات النووية والبرنامج الصاروخي والتدخل الإيراني في الإقليم هي في صلب مشاكل المنطقة".

وتابع قائلا: "ويصف الناطق الإيراني برنامج بلاده الصاروخي ’بالدفاعي والوطني والشرعي والحيوي‘، ويعلم العالم بالدليل القاطع أن الصواريخ الإيرانية هجومية وقابلة للتصدير ومهربة، وأن استخدامها بيد المليشيات في الدول العربية مصدر دمار وتخريب".

واردف الوزير الإماراتي قائلا: "والخلاصة أن أزمة إيران الحالية لن تُحل بشراء الوقت والتهديد والضغط من خلال الوكلاء، بل عبر مراجعة شاملة لقلق المجتمع الدولي والإقليم تجاه الملفات الثلاث، هذا هو الحل اقليميا ولأزمة طهران الداخلية".