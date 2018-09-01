ماذا قالت إيران عن صواريخها بشأن العراق وقدراتها القتالية؟

بعد توقف إمدادات إيران..ما بدائل العراق للحصول على الكهرباء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، ما تم تداوله مؤخرا بشأن نقل صواريخ باليستية من بلاده إلى العراق، واصفا ذلك الأمر بـ"محض كذب" و"فارغ" و"مضحك"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية، السبت.

وأضاف قاسمي أن "المزاعم التي طرحتها ونشرتها بعض الجهات المعروفة ووسائل الإعلام تحت عنوان (نقل صواريخ إيرانية إلى العراق، لا أساس لها من الصحة بتاتا"، حسب تعبيره.

وتابع: "هذه المزاعم يتم طرحها بهدف إثارة الهلع لدي بلدان المنطقة وتأتي في اطار سياسات التخويف من إيران (إيرانوفوبيا)؛ وهي أنباء كاذبة تماما ومضحكة هدفها المساس بعلاقات ايران الخارجية لا سيما علاقاتها مع دول الجوار".

من ناحية أخرى، تخطط إيران لزيادة قدرات الصواريخ التي تمتلكها، وذلك وفقا لتصريحات مسؤول كبير في وزارة الدفاع بالبلاد.

وتعتزم إيران "زيادة قدرات أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية والصواريخ الاستطلاعية" و"الحصول على جيل جديد من الطائرات المقاتلة"، وفقًا لنائب وزير الدفاع الإيراني للشؤون الدولية، العميد محمد أحادي.

وكان أحادي يتحدث في اجتماع مع الملحقين العسكريين الأجانب المقيمين في طهران، السبت وفقا لتليفزيون برس الإيراني. وقال أحادي إن الاستحواذ على "السفن والغواصات التي لديها قدرات أسلحة متنوعة هي من بين الخطط الجديدة للوزارة".

وقال أحادي إن عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد البلاد فشلت في وقف تطوير صناعة الدفاع الإيرانية، مضيفا: "لدينا البنية التحتية اللازمة وما نحتاج إلى القيام به هو البحث والتطوير مع تطوير وتحديث صناعة الدفاع".

وأضاف أن إيران تعتمد على "القدرات العلمية العالية لعشرات الآلاف من الخريجين في إيران بالتخصصات التقنية والهندسية المختلفة". وقال إن دبلوماسية الدفاع الإيرانية تقوم على التفاعل مع جميع الدول باستثناء "النظام الإسرائيلي". وقال إن بلاده "تهدف إلى المساعدة في تعزيز السلام والأمن في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم ومنع حدوث أي أزمة"، داعيا الدول الأخرى إلى تعزيز السلام والأمن الدوليين.