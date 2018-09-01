دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، موقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، من وكالة الأونروا المختصة بخدمة اللاجئين، حيث قررت وقف تمويلها.

وفي حسابه على "تويتر"، كتب البرادعي، السبت: "الهدف من وقف الادارة الأمريكية التمويل بالكامل للأونروا ليس المال وانما هو القضاء على مفهوم (اللاجئين الفلسطينيين) وحقهم فى العودة طبقا لقرارات الأمم المتحدة. وتستمر محاولات تصفية القضية على قدم وساق تحت مسمى (صفقة القرن). ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد".

وقال إن "الادارة الأمريكية تقرر وقف تمويل الأونروا بالكامل والتى تقدم المساعدة والحماية بما فى ذلك التعليم والرعاية الصحية لحوالى 5 ملايين لاجئ فلسطينى. إدارة خرقاء تعاقب الضحية".