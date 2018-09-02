حزب الله: المنتصر من يضع الشروط بسوريا وأمريكا منهزمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن المنتصر هو من يملي شروطه في سوريا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مهزومة هناك وشروطها لا معنى له.

وأوضح قاسم وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "لا يحق لها (أمريكا) أن تطرح شروطا، ولا أن تقول على إيران وحزب الله أن يخرجوا من سوريا ولا تستطيع أن تفرض معادلات لا في الأمن مع سوريا ولا في أي شيء لأن أميركا خاسرة ومن معها خسروا".

وتابع قائلا: "الأمر يحتاج إلى صبر وان شاء الله في يوم من الأيام سيتغير هذا الواقع طالما أننا انتقلنا من مرحلة إعدام وجود سوريا المقاومة إلى مرحلة الانتصارات المتتالية لسوريا ومحورها، وأزحنا هذه الغيمة السوداء المقبلة وسيستمر النصر ونحقق المزيد".

وأضاف: "أن كل الجماعات الذين يراهنون على أميركا يجب أن يعيدوا النظر في هذه العلاقة، لأن أميركا تكذب، وهي الشيطان الأكبر، والمخادع الأكبر الذي لا صاحب له، والذي يخون الخيانة الكبرى، والذي لا يراعي حقوق الطفولة ولا حقوق المرأة بأبشع الصور كما يحصل في اليمن".