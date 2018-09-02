خامنئي يستبعد وقوع حرب ويطالب الجيش بالاستعداد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأحد، إن القوات المسلحة الإيرانية عليها أن "تدعم استعداداتها" العسكرية، إلا أنه أوضح أنه "لا يوجد احتمال وقوع حرب عسكرية"، وذلك في لقاء مع مسؤولين من الجيش الإيراني.

وقال خامنئي، على موقعه الرسمي إنه "من ناحية الحسابات السياسية لا يوجد احتمال وقوع حرب عسكرية" مضيفاً أنه في الوقت الحالي "يجب على القوات المسلحة أن تعمل على تطوير قدراتها البشرية وإمكاناتها يوماً بعد يوم بفطنة وإدارة مُتقنة وفعالة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قد نفى في وقت سابق، ما تم تداوله مؤخرا بشأن نقل صواريخ بالستية من بلاده إلى العراق، واصفا ذلك الأمر بـ "محض كذب" و"فارغ" و"مضحك"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية، السبت.

وتعتزم إيران "زيادة قدرات أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية والصواريخ الاستطلاعية" و"الحصول على جيل جديد من الطائرات المقاتلة"، وفقًا لنائب وزير الدفاع الإيراني للشؤون الدولية، العميد محمد أحادي.