آل جابر: هذا ما يؤكده قبول "التحالف" لنتائج تقرير الـUN حول اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال محمد آل جابر، سفير السعودية في اليمن، إن قبول تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده الرياض، لنتائج التقرير الأممي حول اليمن، يؤكد احترامه الدائم للقانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك في تغريدة للسفير السعودي على صفحته بتويتر، حيث قال: "بيان قيادة القوات المشتركة بشأن قبوله بنتائج التحقيق واستعداده لمحاسبة كل من ثبت ارتكابهم للأخطاء، ومراجعة قواعد الاشتباك، وتأكيدها الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية يؤكد احترامه الدائم للقانون الإنساني الدولي والمحافظة على أرواح وممتلكات المدنيين".

وتابع قائلا: "استمرار تشغيل مستشفى السلام السعودي في محافظة صعده، معقل الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران، ودعم الاقتصاد اليمني بمليارات الدولارات والمشتقات النفطية وتقديم دعم لخطة الامم المتحدة ٢٠١٨ بمليار وربع المليار يؤكد حرص المملكة والتحالف على الشعب اليمني بغض النظر عّن انتماءاتهم".