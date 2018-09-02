النيابة العامة السعودية تكشف سبب حريق فرعها بالدمام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الدفاع المدني السعودي، الأحد، السيطرة على حريق شب في الواجهات الخارجية لمقر النيابة العامة بمدينة الدمام بمحافظة الشرقية، وأن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية.

من جانبها، أكدت النيابة العامة أنه لم ينتج عن الحريق، الذي نشب ظهر الأحد، في مبنى النيابة العامة بالدمام أي خسائر بشرية. وقال مصدر في النيابة العامة إنه "لا توجد أي شبهة جنائية في الحريق، حيث بدأ من مكائن التكييف في الدور العلوي بسبب فوات مفاجئ في أعمال الصيانة التي تتم عادة بشكل دوري ومنتظم".

وأضاف المصدر أن "الفرع لم يفقد أي معاملة نتيجة الحريق، حيث أن النظام الإلكتروني يحفظ جميع مرفقات القضايا بنظام مركزي تلقائي النسخ الاحتياطي"، مشيرا إلى أن العمل في دوائر النيابة العامة سيستأنف، الإثنين، كما أن النيابة العامة لديها خطط طوارئ لمثل هذه الحالات.

وكان الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وجه بتشكيل لجنة عاجلة من جميع الجهات ذات العلاقة للتحقيق في الحادثة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.