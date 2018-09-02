دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ثاني أـيام زيارته إلى الصين، أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جولة في أكاديمية الحزب الشيوعي الصيني ومتحفها، التي تتولى تدريب المسؤولين وإعداد القيادات للمناصب العليا.

وألقى السيسي كلمة أمام قادة الأكاديمية وطلابها وقادة الحزب الشيوعي الصيني، وأعرب عن إعجابه بدور الأكاديمية في تدريب النخبة السياسية الصينية والكوادر الحكومية، كما أعرب عن تقديره لما حققته الصين من تقدم وتنمية، وفقا لما نقله بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وأفاد البيان بأن السيسي استعرض التطورات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة وقال السيسي إنه في ظل الأحداث التي وقعت منذ عام 2011، جاء تركيز الدولة المصرية خلال السنوات الأربعة الأخيرة على الحفاظ على أركان الدولة والحيلولة دون انهيارها.

وأضاف أن ذلك من خلال "إعادة بناء المؤسسات، فضلاً عن إعادة الاستقرار والأمن والتصدي للإرهاب". وتابع بالقول إنه "مع انشغال الدولة بتنفيذ تلك الخطوات، تم العمل في الوقت ذاته وبالتوازي، على تنفيذ خطة تنموية طموحة، تشمل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مشروعات عملاقة، لتأهيل الدولة للانطلاق إلى مستقبل أفضل".

ورداً عن استفسار بشأن الربيع العربي وتداعياته بالمنطقة خلال حوار مع طلبة الأكاديمية، قال السيسي إن "الفراغ الذي أفرزته ثورات الربيع العربي، تم ملؤه من قبل بعض التيارات الدينية المعروفة بالإسلام السياسي، سعت إلى استغلال الفرصة للوصول إلى الحكم وتولى السلطة، دون اكتراث منها بأهمية الحفاظ على الدولة الوطنية أو سقوطها، وبفهم خاطئ لحقيقة الواقع الذي تعيشه المنطقة وشعوبها ولمفهوم الدولة"، مؤكدا أن "الشعب المصري اختار بإرادته الواعية طريق الإصلاح لينأى بمصر عن خطر الانزلاق والانهيار".