واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مسؤولون بالإدارة الأمريكية في تصريحات لـCNN إن واشنطن مستعدة لتوجيه ضربة عسكرية في سوريا إذا استخدمت دمشق الأسلحة الكيماوية في الهجوم المرتقب على إدلب.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يظهر أن روسيا تستعد أيضا لعمليات إدلب، حيث أعلنت موسكو عن تدريبات عسكرية بحرية واسعة في البحر الأبيض المتوسط، في حين قال مسؤول أمريكي لـCNN إن هذه السفن قد تساعد في تقفي مسار واعتراض الصواريخ الأمريكية.

وأضاف المسؤولون المطلعون على ما جرى مناقشته فيما يتعلق بالملف السوري وعمليات إدلب، إن قائمة من الأهداف التابعة للنظام السوري وضعت وجاهزة للتنفيذ.

وقال الكولونيل المتقاعد، ريك فرانكونا، محلل الشؤون العسكرية بشبكة CNN، إن معركة إدلب ستكون حاسمة وستستمر حتى النهاية، مشيرا إلى أن "الثوار" لن يستسلموا باعتبار أنه لم يتبقى مكان آخر في سوريا يمكنهم الانتقال إليه كما كان الحال في العمليات التي شهدتها مناطق أخرى في البلاد.