سوريا تنفي استهداف إسرائيل لمطار المزة وتوضح سبب الانفجار
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفى مصدر بالجيش السوري، مساء السبت، تعرض مطار المزة إلى هجوم إسرائيلي، وذلك بعد سماع دوي انفجارات وانتشار مقاطع فيديو تظهر كرات نار وشظايا متطايرة.
وأوضح المصدر العسكري وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية أن أصوات الانفجارات بمطار المزة الواقع على الأطراف الغربية للعاصمة، دمشق سببه "انفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي".
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للانفجارات زعمين أنها ناجمة عن غارة نفذتها مقاتلات إسرائيلية، وهو الأمر الذي لم يعلق عليه الجيش الإسرائيلي.