بعد نفي سوريا استهدافه.. ما هو مطار المزة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفى الجيش السوري، مساء السبت، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام حول استهداف إسرائيل لمطار المزة العسكري، غرب العاصمة، دمشق، بعز بروز صور ومقاطع فيديو تظهر سلسلة من الانفجارات بالموقع، وفيما يلي نقدم لكم نبذة سريعة عن مطار المزة الذي يعتبر استراتيجيا وبالغ الأهمية بالنسبة للجيش السوري.

مطار المزة يحتوي على مدرج واحد فقط بطول 8258 قدما على ارتفاع 2407 أقدام، ويستند عليه الجيش السوري في إيصال الامدادات العسكرية خصوصا في السنوات الأخيرة منذ بدء الأزمة في البلاد.

ووفقا لتقارير لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بشكل مستقل فإن مطار المزة يستخدم كمطار خاص لأسرة الرئيس السوري، بشار الأسد، وتستخدمه نخبه القوات السورية والاستخبارات في استهداف مواقع قالت إنها تأوي جماعات سنية معارضة للنظام.

موقع مطار المزة لا يقل أهمية في الوقت ذاته، باعتبار أنه يقع في منطقة المزة التي تضم عددا من السفارات والأبنية الأمنية ويسكنها عناصر مقربة من الرئيس بشار الأسد، وفقا لنشطاء معارضين.