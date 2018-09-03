دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الحوثيين بأنهم يتجارون بالمخدرات بالتعاون مع جماعة "حزب الله" اللبنانية.

وقال المالكي إن قوات التحالف تساعد قوات الأمن الشرعية اليمنية في التصدي لتجارة الحوثيين بالمخدرات. وأضاف أنه جرى ضبط العديد من شحنات المخدرات، وأن بعض الشحنات التي جرى ضبطها كان عليها شعار "مجلس شباب بيروت".

وتابع المتحدث باسم التحالف بالقول إن "هذا يوضح العلاقة بين حزب الله والميليشيات الحوثية في محاولة لإيجاد مصادر لتمويل العمليات العسكرية". وأكد المالكي أن "ميليشيات الحوثي تواصل تهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر".

وأعلن المالكي أن عدد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون منذ بدء العمليات العسكرية بلغ 185 صاروخا، فيما بلغ عدد المقذوفات أكثر من 66 ألف مقذوف. ونفى أن تكون قوات التحالف العربي تستهدف المدنيين في عملياتها، مؤكدا أن "أوامر عدم الاستهداف التي أصدرها التحالف بلغ 13519 في الفترة من 26 مارس/ آذار 2015 إلى 3 سبتمبر/ أيلول عام 2018".