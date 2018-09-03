بعد سوريا.. ليبرمان يهدد بتكرار سيناريو استهداف إيران في العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الإثنين، بأن بلاده لديها الحرية الكاملة في التعامل مع التهديد الإيراني "أينما كان"، وأن الأمر لا يتوقف فقط على التهديدات الإيرانية من الأراضي السورية.

وكانت وكالة أنباء "رويترز" ذكرت، في تقرير لها، نقلا عن مصادر إيرانية وعراقية وغربية أن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى حلفاء شيعة لها في العراق خلال الشهور القليلة الماضية، بينما نفت طهران وبغداد التقرير رسميا.

وتعليقا على تلك الأنباء، قال ليبرمان، إن بلاده عازمة على "التصدي لكل تهديد إيراني أينما كان، ونحتفظ بحرية العمل في هذا المضمار"، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر بعنوان "المؤثرين" لشركة الأخبار الإسرائيلية في القدس، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية. وأضاف ليبرمان: "نراقب كل ما يحدث في سوريا، ولكن التهديدات الإيرانية لا تقتصر على الأراضي السورية فقط".

وكان ليبرمان أعلن، في مايو/ أيار الماضي، أن الجيش الإسرائيلي وجه ضربة استهدفت أغلب البنى التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا، وذلك في اعتراف نادر من إسرائيل، التي عادة ما تلتزم الصمت بعد وقوع ضربات في سوريا يُشتبه أنها مسؤولة عن تنفيذها.